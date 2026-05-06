Ferrara protagonista del Forum mondiale dei giovani Mab Unesco | appuntamento nel Delta del Po

Il Delta del Po sarà al centro del terzo Forum mondiale dei giovani Mab Unesco, che si svolgerà dal 18 al 22 tra le regioni Veneto ed Emilia-Romagna. L’evento riunirà giovani provenienti da diversi Paesi per discutere di tematiche ambientali e di sostenibilità legate alle aree Mab. La manifestazione prevede incontri, workshop e attività sul territorio del Delta, coinvolgendo studenti, esperti e rappresentanti istituzionali.

Il Delta del Po sarà uno dei protagonisti del terzo ‘Forum mondiale dei giovani Mab Unesco’, in programma dal 18 al 22 tra Veneto ed Emilia-Romagna. Oltre 200 giovani provenienti da 142 Paesi arriveranno in Italia per confrontarsi sui temi della sostenibilità ambientale, della biodiversità, del.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Nuovo portale Unesco: 1.650 km² tra Ferrara e Delta del PoUn nuovo portale digitale è diventato operativo per gestire e valorizzare il complesso patrimonio del sito Unesco che unisce la città di Ferrara al... Leggi anche: Da Ferrara città patrimonio dell'Unesco al Delta del Po: creato il nuovo sito internet Approfondimenti e contenuti Mab Unesco, con Ferrara c’è Ostellato. Ecco il progetto ’Festina lente’Ostellato, insieme a Ferrara e a Comacchio, sarà protagonista di un importante progetto di valorizzazione del territorio in occasione delle celebrazioni dell’anniversario del riconoscimento Mab Unesco ... ilrestodelcarlino.it Le Vallette all’interno del Mab UnescoVallette di Ostellato all’interno del Mab Unesco. Quest’anno si festeggiano i 30 anni dal conferimento del riconoscimento. Ostellato, insieme a Ferrara e Comacchio, è stato beneficiario di un ... ilrestodelcarlino.it