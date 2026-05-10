Unesco in Italia dal 18 maggio sul Delta del Po il terzo Forum dei Giovani

Dal 18 al 22 maggio si terrà in Italia il Terzo Forum dei Giovani MAB UNESCO, un evento internazionale dedicato al programma “Man and the Biosphere”. L'iniziativa riunirà più di 150 giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni provenienti da 142 paesi diversi. La sede dell'incontro sarà nel Delta del Po, sulla base della candidatura UNESCO riconosciuta nel 2019.

Roma, 10 mag. (askanews) – Si svolgerà tra il 18 e il 22 maggio il Terzo Forum Giovani MAB UNESCO, appuntamento internazionale del programma “Man and the Biosphere” che riunirà in Italia oltre 150 giovani tra i 18 e i 35 anni provenienti da 142 Paesi. L’evento si terrà nel territorio della Riserva della Biosfera del Delta del Po e dei Colli Euganei, tra Veneto ed Emilia-Romagna, confermando il ruolo dell’Italia come uno dei Paesi più attivi nella rete mondiale UNESCO. L’iniziativa è stata presentata alla stampa a Roma presso la sala della Gatta di palazzo Grazioli, nella sede della Associazione Stampa Estera, Con saluto iniziale del Presidente della Regione Veneto Alberto Stefani.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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