Nella suggestiva cornice del Satyrus, a Valle Giulia, si è svolto ieri l’incontro “Giovani al Centro – dal vuoto alle opportunità”, promosso dal comitato “Le fragilità che uniscono”, occasione di confronto pubblico sui temi della salute mentale, del disagio giovanile e della crisi delle relazioni umane. Al centro dell’evento anche la presentazione del libro “Adolescenti sottovuoto – Il prezzo psichico della contemporaneità”, scritto dallo psichiatra Emanuele Caroppo e dalla psicologa Maria Rita Valentini, un’opera che affronta le profonde trasformazioni emotive e relazionali che attraversano le nuove generazioni nella società contemporanea.... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Giovani al Centro”, salute mentale e fragilità sociali con Fabio Sabatani Schiuma Dirigente nazionale di FdI e l'On. Carla Fermariello Presidente della Commissione Scuola di Roma Capitale

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Sostenibilità sociale e prevenzione: il ruolo di sanità pubblica e assicurazioni

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