San Giovanni il Festival della Salute Mentale chiude con focus sui giovani e inaugura il centro GIOi

A San Giovanni si è tenuto il Festival della Salute Mentale, che ha visto la conclusione con numerosi incontri dedicati ai giovani. Durante l’evento è stato anche inaugurato il centro GIOi, dedicato a supporto e servizi per i giovani. La giornata ha incluso tavole rotonde, interventi e momenti di confronto tra professionisti, utenti e familiari. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha coinvolto diverse realtà locali.

Arezzo, 22 aprile 2026 – Giornata conclusiva densa di appuntamenti e significati a San Giovanni Valdarno, dove il Festival della Salute Mentale 2026 raggiunge il suo momento culminante con un doppio evento dedicato al mondo giovanile: la lectio magistralis del professor Massimo Ammaniti e l’inaugurazione del nuovo Centro diurno per adolescenti con disturbi di salute mentale (GIOi). L’iniziativa, promossa dall’Università di Siena – Campus di Arezzo insieme all’ASL Toscana sud est, si svolge presso il Centro di Geotecnologie e coinvolge operatori, istituzioni e cittadini in un pomeriggio interamente dedicato al tema “Under pressure: attraversare le sfide e le opportunità dell’adolescenza”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Giovanni, il Festival della Salute Mentale chiude con focus sui giovani e inaugura il centro GIOi Notizie correlate Festival della Salute Mentale: il contributo della Asl Toscana sud est tra giovani, comunità e nuove sfideSi rinnova e si rafforza nel 2026 l’impegno della ASL Toscana Sud Est all’interno del Festival della Salute Mentale, promosso dall’Università di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sangiovese Festival, il 18 e 19 aprile a San Giovanni Valdarno; Sangiovese Festival, vino e cultura: San Giovanni Valdarno celebra il re dei rossi; Sangiovese Festival il 18 e 19 aprile a San Giovanni Valdarno; Torna a San Giovanni Valdarno il Sangiovese Festival: 18 e 19 aprile. Sangiovese Festival: 80 cantine e 400 etichette protagoniste a San Giovanni ValdarnoIl 18 e 19 aprile in programma masterclass, degustazioni, musica live, food truck e incontri ... intoscana.it Domenica col Sangiovese. FestivalÈ stato inaugurato ieri pomeriggio nel cuore di San Giovanni il Sangiovese Festival, la fiera mercato dedicata al vitigno ... lanazione.it confine Sala Consilina/Padula Battistero San Giovanni in fonti Sa - costruito sulla sorgente. - facebook.com facebook Una cosa tipo questa si può Il giovane favoloso s’è fatto grande. Dal debutto nel 2019 a Piazza San Giovanni al suo primo tour nei palazzetti, siamo felici di riavere per la quinta volta #fulminacci Il palco #1M2026 ti aspetta! x.com