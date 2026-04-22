San Giovanni il Festival della Salute Mentale chiude con focus sui giovani e inaugura il centro GIOi

Da lanazione.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Giovanni si è tenuto il Festival della Salute Mentale, che ha visto la conclusione con numerosi incontri dedicati ai giovani. Durante l’evento è stato anche inaugurato il centro GIOi, dedicato a supporto e servizi per i giovani. La giornata ha incluso tavole rotonde, interventi e momenti di confronto tra professionisti, utenti e familiari. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha coinvolto diverse realtà locali.

Arezzo, 22 aprile 2026 – Giornata conclusiva densa di appuntamenti e significati a San Giovanni Valdarno, dove il Festival della Salute Mentale 2026 raggiunge il suo momento culminante con un doppio evento dedicato al mondo giovanile: la lectio magistralis del professor Massimo Ammaniti e l’inaugurazione del nuovo Centro diurno per adolescenti con disturbi di salute mentale (GIOi). L’iniziativa, promossa dall’Università di Siena – Campus di Arezzo insieme all’ASL Toscana sud est, si svolge presso il Centro di Geotecnologie e coinvolge operatori, istituzioni e cittadini in un pomeriggio interamente dedicato al tema “Under pressure: attraversare le sfide e le opportunità dell’adolescenza”.🔗 Leggi su Lanazione.it

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