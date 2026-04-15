La commissione Sanità e politiche sociali della Regione avvia l' esame della proposta di legge sulla salute mentale

La commissione Sanità e politiche sociali della Regione ha iniziato l’esame di una proposta di legge dedicata al servizio di sollievo per la salute mentale. La discussione si concentra sulla regolamentazione di questo servizio, senza ancora aver adottato decisioni definitive. La proposta mira a definire le modalità di accesso e le caratteristiche dell’intervento, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza alle persone coinvolte.

ANCONA - La commissione Sanità e politiche sociali ha avviato l’esame della proposta di legge concernente la disciplina del servizio di sollievo per la salute mentale. Individuata una lista di soggetti da audire. Presentata anche la pdl sull’istituto dell’amministrazione di sostegno.Con.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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