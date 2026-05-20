Giovane arrestata per furto in un negozio di cosmetici | con lei anche una 13enne

Nel pomeriggio di martedì 19 maggio, la Polizia di Stato è intervenuta nel centro di Bergamo per un episodio di furto in un negozio di cosmetici. Durante l’intervento, è stata arrestata una giovane di 23 anni residente a Ghisalba, sospettata di aver preso parte al furto. Con lei si trovava anche una 13enne. Le forze dell’ordine hanno eseguito il fermo e portato le due donne in questura per gli accertamenti del caso.

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Nel pomeriggio di martedì 19 maggio un intervento della Polizia di Stato nel centro di Bergamo si è concluso con l’arresto di una giovane di 23 anni residente a Ghisalba, accusata di aver partecipato a un furto all’interno di un negozio di cosmetici. Con lei è stata fermata anche una ragazzina di 13 anni, mentre altre due complici sono riuscite a scappare. A far partire la segnalazione sarebbe stato il personale addetto alla sicurezza del punto vendita, insospettito dai movimenti di un gruppo di ragazze notate aggirarsi ripetutamente tra gli scaffali del reparto cosmetica e profumeria. Dopo la chiamata alle forze dell’ordine, le Volanti sono arrivate rapidamente nella zona riuscendo a bloccare due delle presenti poco dopo l’uscita dal negozio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Padova, maxi furto con spaccata in un negozio di ottica: banda inseguita fino a Bologna e arrestataUn’operazione della Squadra Mobile di Padova ha portato all’arresto di una banda specializzata in furti ai danni di negozi di ottica. Furto di cosmetici da oltre duemila euro al supermercato: giovane arrestato dai carabinieriUn intervento rapido dei carabinieri ha portato all’arresto di un uomo di 28 anni, di nazionalità romena, accusato di «furto aggravato» all’interno... Giovane arrestata per furto in un negozio di cosmetici: con lei anche una 13enneL'intervento della Polizia di Stato martedì in centro città: l'allarme lanciato da un addetto alla sicurezza, insospettito dai movimenti di un gruppo di ragazze. Due complici hanno fatto perdere le pr ... bergamonews.it Valmontone Outlet, cinque arresti in meno di 24 oreOperazione ad ampio raggio dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro al centro commerciale Valmontone Outlet, dove in meno di ventiquattro ore sono state ... cronachedellacampania.it