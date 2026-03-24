Un uomo di 28 anni, di nazionalità romena, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di sottrarre cosmetici per un valore superiore a duemila euro in un supermercato locale. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto poco dopo la segnalazione del personale del negozio, che aveva notato il comportamento sospetto dell’individuo. L’arresto è avvenuto sul posto, senza ulteriori complicazioni.

Un intervento rapido dei carabinieri ha portato all’arresto di un uomo di 28 anni, di nazionalità romena, accusato di «furto aggravato» all’interno di un supermercato del territorio. L’episodio si è verificato a Peschiera del Garda nella serata del 23 marzo, nell’ambito dei servizi di controllo disposti per contrastare i reati contro il patrimonio. Secondo quanto ricostruito dai militari del Nucleo operativo e radiomobile, il giovane, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe aggirato tra le corsie del punto vendita cercando di confondersi tra i clienti. In quel contesto avrebbe prelevato «diversi prodotti cosmetici per un valore di circa 2. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Furto di cosmetici da oltre duemila euro al supermercato: giovane arrestato dai carabinieri

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