Padova maxi furto con spaccata in un negozio di ottica | banda inseguita fino a Bologna e arrestata

A Padova, quattro cittadini rumeni sono stati arrestati dopo aver compiuto un furto con spaccata in un negozio di ottica. La banda ha tentato di scappare e, durante la fuga, è stata inseguita fino a Bologna, dove la Polizia ha recuperato la refurtiva. Le forze dell’ordine hanno fermato i sospetti e confiscato gli oggetti rubati.

Un'operazione della Squadra Mobile di Padova ha portato all'arresto di una banda specializzata in furti ai danni di negozi di ottica. L'azione si è conclusa questa mattina a Bologna, dove i sospetti sono stati bloccati mentre tentavano di cambiare auto dopo aver messo a segno una spaccata in via Martiri della Libertà. L'intervento è stato reso necessario per contrastare una serie di reati predatori che avevano colpito esercizi commerciali della zona. Operazione della Squadra Mobile: la fonte della notizia L'operazione ha preso avvio nelle prime ore di questa mattina, quando la Sala Operativa della Questura di Padova ha ricevuto una segnalazione di allarme per intrusione presso il negozio "Officine Ottiche Gianeletti" in via Martiri della Libertà. Furto con spaccata a Padova, banda fermata con la refurtiva. Colpi anche in Toscana La banda è sospettata di colpi tra Veneto, Emilia Romagna e Toscana. Intercettati dopo inseguimento della polizia. All'alba di oggi la Squadra Mobile della Questura di Padova ha fermato quattro cittadini rumeni, tra i 28 e i 44 anni, dopo il colpo messo a segno alle 5.30 in via Martiri della Libertà a Padova, dove hanno sfondato con un tombino la vetrata delle "Officine Ottich