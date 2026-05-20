Giovane accoltellato a Milano difensore Chiani | Non voleva uccidere ha chiesto a Chat Gpt
Un giovane è stato ferito con un coltello durante una lite a Milano. Secondo il difensore, l’indagato avrebbe sferrato due colpi e poi si sarebbe allontanato mentre la rissa proseguiva. In un interrogatorio, l’indagato avrebbe dichiarato di aver chiesto consiglio a ChatGPT prima di agire. La vicenda sta venendo ricostruita dagli inquirenti, che stanno verificando le circostanze e le eventuali responsabilità. Nessuna accusa di tentato omicidio al momento, ma le indagini sono in corso.
“Dal nostro punto di vista non c’è il tentato omicidio: dà due coltellate, poi si allontana mentre la zuffa continua”. A dirlo è Guglielmo Gulotta, difensore di Alessandro Chiani, a margine della prima udienza del rito abbreviato per l’accoltellamento di Davide Simone Cavallo in corso Como la notte del 12 ottobre 2025, celebrata oggi al tribunale di Milano, dove il pm ha chiesto per Chiani dodici anni di reclusione. Gulotta ha citato a sostegno della tesi un video reso disponibile al giudice tramite QR code: “Si vede che il ragazzo vittima si alza e cammina sulle sue gambe – ha spiegato il legale – Non so per quanto poverino potrà, ma in quel momento si alza”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Ragazzo accoltellato a Milano,legale di uno degli accusati: Il ragazzo ha risposto.
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