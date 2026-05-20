Giovane accoltellato a Milano difensore Chiani | Non voleva uccidere ha chiesto a Chat Gpt

Un giovane è stato ferito con un coltello durante una lite a Milano. Secondo il difensore, l’indagato avrebbe sferrato due colpi e poi si sarebbe allontanato mentre la rissa proseguiva. In un interrogatorio, l’indagato avrebbe dichiarato di aver chiesto consiglio a ChatGPT prima di agire. La vicenda sta venendo ricostruita dagli inquirenti, che stanno verificando le circostanze e le eventuali responsabilità. Nessuna accusa di tentato omicidio al momento, ma le indagini sono in corso.

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