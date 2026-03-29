Nell'interrogatorio l'adolescente non si sarebbe detto pentito ma "deluso" dal non aver portato a termine il proprio intento omicida annunciato sui social Si sta lentamente riprendendo la professoressa Chiara Mocchi accoltellata mercoledì 25 marzo da un suo studente nella scuola "Leonardo da Vinci" di Trescore Balneario. Secondo quanto si è appreso il 13enne, dopo aver pianificato di uccidere la sua insegnante di francese, aveva comprato online il coltello da Rambo e annunciato la sua "vendetta" pubblicando un manifesto sui social in cui si definiva "stanco di essere un tipo banale". Poi il tentato omicidio in diretta Telegram. Nell'interrogatorio il ragazzino si è mostrato dispiaciuto per non aver portato a termine l'omicidio. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Il 13enne che ha accoltellato la sua professoressa a scuola "voleva uccidere anche i suoi genitori"

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