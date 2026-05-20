Giovane accoltellato a Corso Como abbraccia i suoi aggressori
Lo scorso 12 ottobre, un giovane è stato ferito con un coltello in Corso Como a Milano. Dopo il fatto, si è verificato un episodio insolito: il ragazzo ferito ha abbracciato i suoi aggressori in tribunale. Oggi si è concluso il processo, con una delle persone coinvolte condannata a vent’anni di carcere. La vicenda ha attirato l’attenzione sui fatti di cronaca giudiziaria riguardanti violenze nella zona milanese.
La storia di Davide, lo studente accoltellato a Milano lo scorso 12 ottobre in corso Como. Oggi il processo si è concluso con una condanna a 20 anni per uno degli aggressori. Prima della sentenza, la vittima ha chiesto al giudice di poter abbracciare i suoi assalitori. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
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