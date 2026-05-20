Giovane accoltellato a Corso Como abbraccia i suoi aggressori

Lo scorso 12 ottobre, un giovane è stato ferito con un coltello in Corso Como a Milano. Dopo il fatto, si è verificato un episodio insolito: il ragazzo ferito ha abbracciato i suoi aggressori in tribunale. Oggi si è concluso il processo, con una delle persone coinvolte condannata a vent’anni di carcere. La vicenda ha attirato l’attenzione sui fatti di cronaca giudiziaria riguardanti violenze nella zona milanese.

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