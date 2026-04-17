Weekend primaverile caldo | sole e temperature quasi estive

Durante il fine settimana, le condizioni meteorologiche in Italia sono state caratterizzate da temperature elevate e un cielo prevalentemente soleggiato. L’arrivo di un anticiclone ha portato giornate calde, con temperature quasi estive in alcune zone. La situazione ha comportato un clima primaverile avanzato, anche se in alcune regioni il meteo è risultato diverso. Questi dati sono stati rilevati dai servizi meteorologici nazionali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Arriva l’anticiclone: Italia sotto il segno del bel tempo. Un fine settimana all’insegna della primavera avanzata, anche se non ovunque allo stesso modo. L’anticiclone delle Azzorre è in arrivo e riporterà condizioni stabili e soleggiate su gran parte dell’Italia, già a partire da oggi, venerdì 17 aprile. La giornata smentisce anche la tradizionale scaramanzia: il sole tornerà protagonista da Nord a Sud, con temperature che potranno raggiungere i 27-28°C, valori fino a 8-9 gradi superiori alla media stagionale. Temperature fuori stagione. In questo periodo dell’anno, normalmente, si registrano massime intorno ai 18°C al Nord, 19°C al Centro e 20°C al Sud.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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