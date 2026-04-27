Tempo instabile in arrivo e calo delle temperature | torna il bel tempo dal 1° maggio

Nella prima parte della settimana si prevede un cambiamento nel tempo, con un indebolimento dell’anticiclone che interessa l’Europa centrale. Questo portarà un ingresso di aria più fresca e instabile proveniente dalle alte latitudini europee. La conseguenza sarà un calo delle temperature e un tempo più variabile, con piogge e nuvolosità sparse. Tuttavia, dal primo maggio, l’anticiclone tornerà a rafforzarsi, portando nuovamente condizioni di tempo stabile e soleggiato.

«Già dai primi giorni della settimana l’anticiclone subirà un certo indebolimento in corrispondenza dell’Europa centrale, per l’ingresso di infiltrazioni di aria più fresca e instabile dalle alte latitudini europee». È Lorenzo Badellino, meteorologo di 3BMeteo.com, a dirci che tempo è atteso in.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Pioggia, vento e temperature in calo: inizio settimana dal tempo instabile, poi torna il soleLe previsioni di 3BMeteo per i prossimi giorni: dal tempo 'ballerino' ad un graduale miglioramento, in vista del primo fine settimana di primavera... Previsioni meteo per il weekend: bel tempo, temperature in caloLe previsioni per l'ultimo fine settimana di marzo parlano di cieli sgombri da nuvole, ma con correnti fredde e venti moderati L'instabilità percorre... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Meteo: tempo instabile al Centro-Nord! Brusco calo termico in arrivo; Meteo - Fase più instabile in arrivo nei prossimi giorni con rovesci e temporali. Ecco dove; Torna il tempo instabile sulla Puglia: nuvole e possibili piogge, giù le temperature; Torna la pioggia su Novara e il Vco, ma il week end del 25 Aprile sarà con il sole: le previsioni. Più piogge in arrivo in questa fase di Maggio: ecco quando e dove più sostanzioseL'evoluzione del tempo nel corso dei prossimi giorni vedrebbe certamente una modifica nella circolazione generale a scala euro-atlantica, con un certo ... meteogiornale.it Tempo instabile in arrivo e calo delle temperature: torna il bel tempo dal 1° maggio«Già dai primi giorni della settimana l’anticiclone subirà un certo indebolimento in corrispondenza dell’Europa centrale, per l’ingresso di infiltrazioni di aria più fresca e instabile dalle alte lati ... veronasera.it Leggi su Tgr Abruzzo Il tempo in Abruzzo Tempo instabile in tutta la Regione - facebook.com facebook Condizioni di tempo instabile nelle prossime ore sull'Italia con nuvolosità in transito e precipitazioni sparse soprattutto al Centro. Weekend con il sole. Nuovo peggioramento da lunedì. x.com