Giornata nazionale dimore storiche | le 40 residenze laziali aperte il 24 maggio

Domenica 24 maggio si svolge la sedicesima edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, un evento che permette di visitare oltre 40 residenze situate nel Lazio. Le strutture aperte al pubblico includono palazzi, ville, castelli e residenze private, tutte distribuite su tutto il territorio regionale. L’iniziativa, promossa da un’associazione di settore, offre l’opportunità di scoprire immobili storici legati alla cultura e all’arte locale. La giornata si rivolge a chi desidera conoscere da vicino esempi di architettura storica.

Domenica 24 maggio è la data da cerchiare in rosso per chiunque ami storia, arte e bellezza. Per la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, ADSI Lazio spalanca le porte di oltre 40 tra palazzi, ville, castelli e residenze private distribuite su tutto il territorio regionale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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