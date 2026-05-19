Giornata Nazionale Dimore Storiche | domenica 24 maggio due aperture gratuite
Domenica 24 maggio si svolge la Giornata Nazionale Dimore Storiche, con due aperture gratuite di edifici storici. Durante l’evento, sarà possibile visitare luoghi che hanno ospitato figure di rilievo del passato, tra cui il cardinale Niccolò Sfondrati, futuro papa Gregorio XIV, e alcune delle famiglie più influenti della regione, come i Pallavicino e i Paveri Fontana. Le visite sono aperte al pubblico senza prenotazione e offrono l’opportunità di scoprire architetture e ambienti storici.
Un menù ricco di storia e cultura, alla scoperta di luoghi dove hanno vissuto alcune delle personalità più importanti del passato, come nel caso del cardinale Niccolò Sfondrati (futuro papa Gregorio XIV) o alcune delle famiglie più influenti del territorio, come i Pallavicino e i Paveri Fontana. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Domenica 24 maggio, ville e dimore storiche liberamente fruibili al pubblico
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