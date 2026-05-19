Giornata Nazionale Dimore Storiche | domenica 24 maggio due aperture gratuite

Domenica 24 maggio si svolge la Giornata Nazionale Dimore Storiche, con due aperture gratuite di edifici storici. Durante l’evento, sarà possibile visitare luoghi che hanno ospitato figure di rilievo del passato, tra cui il cardinale Niccolò Sfondrati, futuro papa Gregorio XIV, e alcune delle famiglie più influenti della regione, come i Pallavicino e i Paveri Fontana. Le visite sono aperte al pubblico senza prenotazione e offrono l’opportunità di scoprire architetture e ambienti storici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui