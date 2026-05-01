Giornata mondiale dell’asma visite gratuite per i bambini

In occasione della giornata mondiale dell’asma, che si celebra il 5 maggio, le Pediatrie hanno aperto le porte per offrire visite gratuite ai bambini. L’iniziativa mira a sensibilizzare sull’importanza di controllare questa patologia respiratoria, coinvolgendo famiglie e medici nella prevenzione e diagnosi precoce. Sono state organizzate sedute di valutazione presso diverse strutture pediatriche, con l’obiettivo di individuare eventuali sintomi e migliorare la gestione delle condizioni respiratorie infantili.

In occasione della giornata mondiale dell’Asma, che ricorre quest’anno il 5 maggio, le Pediatrie dell’Ast di Macerata partecipano all’iniziativa promossa in Italia dalla Simri (Società Italiana delle Malattie Respiratorie Infantili), in collaborazione con FederAsma e Allergie, con l’associazione Alama Aps, Respiriamo Insieme e Sip. Spirometrie e visite pneumologiche gratuite 6-12 anni. All’ospedale di Civitanova giovedì saranno svolte spirometrie e visite pneumologiche gratuite per i bambini di età 6-12 anni, dalle ore 15 alle 18, da parte delle dottoresse Elisa Marchesini e Sara Torresi nell’ambulatorio di pneumologia pediatrica, situato al terzo piano della struttura ospedaliera.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giornata mondiale dell’asma, visite gratuite per i bambini Provence gourmande : Les Secrets des Saveurs Authentiques du terroir | Trésors du Patrimoine Notizie correlate Salute, al Meyer visita e spirometria gratuite per i bambini dagli 8 anni per la Giornata mondiale dell'asmaMartedì 5 maggio è la Giornata mondiale dell’asma: la Broncopneumologia dell’AOU MEYER IRCCS, come appartenente alla Società Italiana per le Malattie... Giornata dell’asma, al Meyer visita e spirometria gratuite per bambini dagli 8 anniFirenze, 29 aprile 2026 - Martedì 5 maggio ricorre la Giornata mondiale dell’asma, e per l’occasione la Broncopneumologia dell’Aou Meyer Irccs, come... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Giornata mondiale dell'asma: 5 maggio 2026; Giornata mondiale dell’asma, spirometrie gratuite per i bambini in oltre 55 centri SIMRI; Giornata Mondiale dell’Asma: al via la campagna SIMRI per la diagnosi precoce nel bambino; Giornata Mondiale dell’Asma, a maggio spirometrie gratuite per i bambini in oltre 55 centri SIMRI su tutto il territorio nazionale. Giornata Mondiale dell’Asma, le iniziative dell’Ast AnconaL’asma bronchiale è una delle patologie croniche più diffuse e, in età pediatrica, rappresenta la malattia cronica più frequente ... centropagina.it Giornata dell'Asma, spirometrie gratuite per bambini in oltre 55 centri specializzatiE' la malattia respiratoria cronica più diffusa in età pediatrica e nei Paesi occidentali colpisce circa 1 bambino su 10. (ANSA) ... ansa.it Il 30 aprile è la giornata mondiale dedicata a una bevanda che in Italia ha avuto successo per pochi anni. Ma ora l’italiana Bobble Bobble tenta la strada delle vendite nei supermercati - facebook.com facebook Il #26aprilesi celebra la Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale. Dedicata quest’anno al tema dello sport, la data ricorda il giorno del 1970 nel quale entrò il vigore la Convenzione che istitutiva la WIPO (World Intellectual Property Organization). #sun x.com