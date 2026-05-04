Martedì 5 maggio si tiene a Castellaneta una giornata dedicata alla Giornata Mondiale dell’Asma, con iniziative gratuite di visite e spirometrie per sensibilizzare sulle malattie respiratorie allergiche. L’evento si svolge al mattino e mira a offrire un servizio di prevenzione alla popolazione locale, promuovendo l’attenzione sulle problematiche legate alle patologie respiratorie.

Tarantini Time Quotidiano In occasione della Giornata Mondiale dell’Asma, in programma martedì 5 maggio, Castellaneta ospiterà una mattinata dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulle patologie respiratorie allergiche. L’appuntamento si terrà in piazza Municipio, dalle 9:30 alle 11:30, con il supporto dell’Asl Taranto e del personale sanitario dell’ospedale San Pio. L’iniziativa sarà rivolta a bambini, adulti e famiglie e avrà come punto centrale il modello di “Allergologia a 4 mani”, che prevede spirometrie e visite gratuite di allergologia pediatrica e dell’adulto. L’obiettivo è favorire la diagnosi precoce delle patologie respiratorie allergiche sia nei bambini che nei genitori.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Giornata mondiale dell’asma, visite e spirometrie gratuite a Castellaneta

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