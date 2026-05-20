In occasione della giornata mondiale delle api, si parla del ruolo che questi insetti svolgono nella produzione di miele e nel settore cosmetico. Diverse aziende del settore bellezza stanno adottando iniziative per sostenere la tutela delle api, riconoscendo l’importanza del loro contributo alla biodiversità. Il miele viene utilizzato in vari prodotti di cura della pelle, e molte realtà del settore si sono impegnate a promuovere pratiche più sostenibili. La giornata serve anche a sensibilizzare sull’importanza di proteggere le colonie di api.

Le insostenibili pratiche agricole e l'uso eccessivo di pesticidi, i cambiamenti climatici e le temperature estreme, la distruzione degli habitat e l'erosione della biodiversità hanno un impatto radicale sulla salute delle api, sia selvatiche che domestiche. Con questa consapevolezza, il 20 maggio si celebra la Giornata mondiale delle api (World Bee Day) indetta dalle Nazioni Unite. La natura è fondamentale per la cosmetica, dunque anche la cosmetica può esserlo per la natura. Il mondo della bellezza fa la sua parte per tutelare le api e il loro perfetto sistema di sopravvivenza con programmi ad hoc, stimola la condivisione e la conoscenza dell'importanza di questi piccoli grandi insetti per imparare a prendersi cura di se stessi e dell'ambiente da un solo punto di vista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giornata mondiale delle api, il contributo della bellezza

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