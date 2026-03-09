Il conflitto in Iran sta comportando spese quotidiane che si aggirano intorno ai 100 milioni di dollari, secondo fonti vicine alle operazioni militari. Le attività belliche includono il dispiegamento di flotte e sistemi missilistici, contribuendo a un aumento significativo dei costi. Le operazioni militari nel paese continuano a richiedere ingenti risorse economiche, senza indicazioni di una fine prossima.

Le operazioni militari e il dispiegamento di flotte e sistemi missilistici stanno generando costi enormi. Secondo analisi internazionali, nelle prime ore del conflitto sono già stati spesi miliardi di dollari. La guerra in Iran non è soltanto una crisi geopolitica ma anche un evento con un impatto economico enorme. Le prime analisi pubblicate da centri di ricerca e media internazionali stimano che il conflitto stia generando costi militari che possono arrivare fino a circa 100 milioni di dollari al giorno, tra operazioni, munizioni e dispiegamento di mezzi militari. Secondo una stima del Center for Strategic and International Studies (CSIS), nelle prime 100 ore di operazioni militari sarebbero stati spesi circa 3,7 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Guerra in Iran, quanto costa davvero il conflitto: fino a 100 milioni di dollari al giorno

