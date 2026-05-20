Il 20 maggio si celebra la Giornata mondiale delle api, un appuntamento che richiama l’attenzione sull’importanza di questi insetti per l’impollinazione e la produzione alimentare. Le api sono fondamentali per il ciclo di vita di molte piante e, di conseguenza, per l’approvvigionamento di cibo per l’uomo. Tuttavia, negli ultimi anni si registrano segnali di declino delle colonie e di diminuzione delle popolazioni di api, che risultano sempre più a rischio. La giornata serve anche a sensibilizzare sulle minacce che le riguardano.

O gni anno, puntuale come il cambio di stagione, il 20 maggio torna a ricordare qualcosa che troppo spesso passa inosservato: senza gli impollinatori, un terzo del cibo che arriva sulle tavole semplicemente non esisterebbe. Non è un’iperbole, è un dato di fatto. È proprio per questo che il 20 maggio di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale delle Api, data scelta dalle Nazioni Unite nel 2018 per sensibilizzare il mondo sul declino allarmante di questi piccoli insetti e degli altri impollinatori a causa di pesticidi, perdita di habitat e cambiamenti climatici, ricordando che da loro dipende circa il 75% delle colture alimentari mondiali. L’ultimo hobby dei royals? L’apicoltura, parola di Kate Middleton X Giornata mondiale delle api, il silenzio degli impollinatori. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Giornata mondiale delle api: piccole, indispensabili, in pericolo

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COME SI RECUPERA UNO SCIAME IMMENSO

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