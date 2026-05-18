Attività educative e momenti divulgativi | il BiodiversyFest celebra la Giornata mondiale delle api

Il 20 maggio si celebra la Giornata mondiale delle api, istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sull'importanza degli impollinatori. In questa occasione, BiodiversyFest organizza attività educative e momenti divulgativi dedicati alla tutela delle api e alla biodiversità agricola. La giornata prevede incontri e iniziative per approfondire il ruolo delle api negli ecosistemi e l’impegno per la conservazione delle specie impollinatrici. L'evento coinvolge diverse realtà che promuovono la consapevolezza sull'importanza di proteggere questi insetti.

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