Giornata mondiale dell' Acqua 2026 da sempre è lei il segreto della vera bellezza

Da vanityfair.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell'Acqua, un appuntamento che ricorda il ruolo fondamentale di questa risorsa per la vita quotidiana. Questa giornata invita a riflettere sull'importanza dell’acqua per la salute e l’ambiente, evidenziando come sia diventata un elemento chiave anche nel settore della bellezza. La giornata sottolinea la necessità di preservare questa risorsa indispensabile.

Da bene essenziale a beauty elisir: il 22 marzo, Giornata Mondiale dell'Acqua, rappresenta un'opportunità per tornare a riflettere sull'importanza cruciale di questa risorsa per il nostro futuro sia in termini di salute che ambientali. Non solo: perché noi beautyhaolic lo sappiamo che come l'acqua per la bellezza, nessuno mai. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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