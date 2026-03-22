Giornata mondiale dell' Acqua 2026 da sempre è lei il segreto della vera bellezza
Il 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell'Acqua, un appuntamento che ricorda il ruolo fondamentale di questa risorsa per la vita quotidiana. Questa giornata invita a riflettere sull'importanza dell’acqua per la salute e l’ambiente, evidenziando come sia diventata un elemento chiave anche nel settore della bellezza. La giornata sottolinea la necessità di preservare questa risorsa indispensabile.
Da bene essenziale a beauty elisir: il 22 marzo, Giornata Mondiale dell'Acqua, rappresenta un'opportunità per tornare a riflettere sull'importanza cruciale di questa risorsa per il nostro futuro sia in termini di salute che ambientali. Non solo: perché noi beautyhaolic lo sappiamo che come l'acqua per la bellezza, nessuno mai. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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