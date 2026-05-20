Giornata internazionale degli studi clinici | tra miti e realtà della ricerca che salva vite

Da panorama.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 maggio si celebra la Giornata Internazionale degli Studi Clinici, nota anche come Clinical Trials Day. Questa ricorrenza si dedica a mettere in luce il ruolo delle sperimentazioni cliniche nella ricerca medica. Viene riconosciuto il contributo degli studi scientifici alla scoperta di nuovi farmaci e terapie. La giornata serve anche a sfatare alcuni miti diffusi sulla sperimentazione, evidenziando i processi e le normative che garantiscono la sicurezza dei partecipanti.

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Ogni anno il  20 maggio si celebra la Giornata Internazionale degli Studi Clinici, conosciuta anche come  Clinical Trials Day. Una ricorrenza che affonda le sue radici nel 1747, quando il medico scozzese  James Lind  condusse uno dei primi esperimenti controllati della storia della medicina tra i marinai della  British Royal Navy, cercando una cura per lo scorbuto. Quel gesto, semplice solo in apparenza, rappresenta oggi il punto di origine della  ricerca clinica moderna. Non una celebrazione formale, ma il riconoscimento di un metodo che ha cambiato la medicina: osservazione sistematica, confronto tra gruppi, verifica dei risultati. Oggi il Clinical Day non guarda solo al passato, ma soprattutto al presente di una disciplina che resta essenziale. 🔗 Leggi su Panorama.it

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