Giorgia Meloni riappare con Giambruno | insieme sugli spalti per tifare la figlia Ginevra Il video

Giorgia Meloni è stata vista insieme a Giambruno sugli spalti di un evento a Tivoli, dove ha tifato per la figlia Ginevra. La presidente del Consiglio ha partecipato alla manifestazione in qualità di mamma, lasciando momentaneamente da parte i suoi impegni ufficiali. La scena è stata documentata in un video che mostra il suo sostegno alla figlia durante la partita.

Giorgia Meloni sveste per un pomeriggio i panni della presidente del Consiglio e si ritrova a Tivoli da mamma. In un video pubblicato di Stefano Tescione (presidente Fidesm per la Regione Lazio), si vede la premier entrare nel Palazzetto dello sport Paolo Tosto della cittadina laziale lo scorso sabato 7 marzo. Il motivo? Supportare la figlia Ginevra, impegnata nelle gare del Campionato regionale Fidesm (Federazione italiana danza sportiva e sport musicali) Lazio, nella disciplina di Modern Contemporary nella categoria Under 11 classe C.