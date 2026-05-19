Caro energia spiragli Ue sugli aiuti | Valutiamo la richiesta dell’Italia Giorgetti | Deroga al Patto? Non è l’unica opzione

La Commissione europea sta valutando la richiesta presentata dall’Italia di ottenere una deroga ai vincoli del Patto di Stabilità, in risposta alle difficoltà causate dall’aumento dei prezzi dell’energia. La decisione arriva mentre le autorità italiane cercano di trovare misure per fronteggiare il rialzo dei costi energetici. Il ministro dell’economia ha dichiarato che una deroga non è l’unica strada percorribile, lasciando aperta la possibilità di altre soluzioni. La valutazione da parte dell’ente europeo prosegue in queste ore.

La Commissione Ue sta esaminando la richiesta dell’Italia di derogare ai vincoli del Patto di Stabilità per contrastare il caro energia. Lo ha confermato oggi il vicepresidente dell’esecutivo Ue Valdis Dombrovskis al termine del G7 Finanze a Parigi: «Continuiamo a seguire attentamente la situazione e a valutare quale tipo di risposta richieda e richiederà. In questo spirito stiamo esaminando la richiesta dell’Italia». Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovkis al termine del G7 Finanze a Parigi, rispondendo alle domande sulla richiesta dell’Italia di derogare ai vincoli del Patto di Stabilità anche per gli aiuti contro il caro energia. 🔗 Leggi su Open.online

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