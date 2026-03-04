Il fascino dei faraoni torna al Castello Sforzesco | apre la galleria Antico Egitto

Da giovedì 5 marzo al Castello Sforzesco di Milano viene inaugurata la galleria Antico Egitto, che espone sarcofagi, amuleti e papiri di oltre mille anni fa. La mostra raccoglie oggetti provenienti da diverse epoche e civiltà dell’antico Egitto, offrendo ai visitatori uno sguardo sugli strumenti e le testimonianze di un mondo scomparso. L’esposizione si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio storico del castello.

Riapre uno dei tesori del patrimonio civico milanese. Un allestimento contemporaneo tra sarcofagi, amuleti e papiri millenari. Dei 330 reperti in mostra, 80 sono presentati al pubblico per la prima volta. Tutte le novità e le informazioni per la visita Sarcofagi, amuleti e papiri millenari. A Milano torna l'Antico Egitto. Da giovedì 5 marzo, infatti, al Castello Sforzesco apre la nuova galleria Antico Egitto. Non si tratta di un semplice restyling, ma di un ritorno in grande stile: un percorso espositivo completamente rinnovato, ampliato e tecnologico che restituisce alla città una collezione di valore inestimabile. In mostra circa 330 reperti selezionati da una collezione complessiva di oltre 3.