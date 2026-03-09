Milano Cortina 2026 | 5 tappe immersive nel Castello Sforzesco

Milano Cortina 2026 organizza cinque tappe immersive all’interno del Castello Sforzesco, aperte al pubblico fino al 15 marzo. Le installazioni sono state allestite negli spazi storici del castello e offrono un percorso interattivo dedicato alla manifestazione olimpica. Le esposizioni mostrano contenuti visivi e multimediali legati ai Giochi in programma nel 2026. La partecipazione è aperta a tutti i visitatori.

Milano Cortina 2026 ospita un'esperienza immersiva nel cuore del Castello Sforzesco, aperta fino al 15 marzo. La struttura, situata nel Cortile delle Armi, guida i visitatori attraverso cinque tappe che uniscono sport, tecnologia e vita quotidiana. La folla attende in lunghe code per accedere all'installazione di Casa Esselunga, dove ogni dettaglio è curato per trasmettere valori di impegno e costanza. L'evento celebra i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali trasformando la visita in un percorso emotivo unico. Il Cortile delle Armi come palcoscenico sportivo. La scelta del luogo non è casuale ma strategica, posizionando l'opera proprio all'interno del Cortile delle Armi del Castello Sforzesco.