Gino Severini Modernità come dialogo Mostra a Cortona

A Cortona si apre una nuova mostra dedicata a Gino Severini, figura di spicco dell’arte del Novecento. L’esposizione, intitolata “Gino Severini. Modernità come dialogo”, fa parte di un progetto della città volto a mettere in risalto il legame tra l’artista e il territorio di origine. Attraverso opere e materiali, si intende approfondire il percorso artistico di Severini e il suo rapporto con i luoghi che hanno segnato la sua vita. La mostra rimarrà aperta fino a una data da definire.

“Gino Severini. Modernità come dialogo” è la mostra internazionale con cui la Città di Cortona - negli ultimi anni impegnata a ridefinire e riannodare il legame tra uno dei principali protagonisti dell’arte del Novecento e la sua città natale, valorizzandone i luoghi di riferimento, l’eredità. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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