Storia e modernità Un dialogo nell’arte Tre grandi mostre

Negli ambienti tra fine Ottocento e inizio Novecento, alcuni collezionisti milanesi di origini nobili si dedicarono alla combinazione di elementi antichi e moderni nelle loro case. Tra questi, Fortunato Depero e i fratelli Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi raccolsero dipinti e manufatti quattro- e cinquecenteschi, creando spazi che univano passato e presente. Questa tensione tra storia e innovazione si riflette oggi in tre importanti esposizioni che esplorano il rapporto tra arte antica e contemporanea.

di Anna Mangiarotti Abitare spazi sospesi tra antico e contemporaneo fu desiderio condiviso da Fortunato Depero e dai baroni Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi, a fine Ottocento collezionisti di dipinti e manufatti quattro-cinquecenteschi nella loro casa milanese neo-rinascimentale. Diventata Museo Bagatti Valsecchi, ospita fino al 2 agosto ’Depero Space to Space. La creazione della memoria’, mostra curata da Nicoletta Boschiero e Antonio D’Amico. Che fanno interagire con la collezione permanente oltre 40 opere (provenienti dalla Casa D’Arte Futurista Depero e dal Mart - Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto), realizzate tra gli anni Trenta e Cinquanta del Novecento dal versatile artista, anche progettista, arredatore, scenografo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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