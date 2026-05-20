Arezzo ospita una nuova esposizione dedicata a Gino Severini, intitolata “Modernità come dialogo”. L’evento si concentra sulla produzione artistica dell’artista, con opere provenienti da collezioni pubbliche e private di diversi paesi. La mostra si apre con una selezione di dipinti e disegni realizzati tra gli anni ’10 e ’30 del Novecento, offrendo uno sguardo sulla sua evoluzione stilistica. L’esposizione resterà aperta fino alla fine di agosto, offrendo ai visitatori l’opportunità di approfondire il suo contributo al movimento futurista e all’arte moderna.

Arezzo, 20 maggio 2026 – “Gino Severini. Modernità come dialogo” è la mostra internazionale con cui la Città di Cortona - negli ultimi anni impegnata a ridefinire e riannodare il legame tra uno dei principali protagonisti dell’arte del Novecento e la sua città natale, valorizzandone i luoghi di riferimento, l’eredità culturale e artistica, il legame affettivo e gli stimoli reciproci – celebra, dal 5 luglio all’1 novembre 2026 al Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona, a Palazzo Casali, il sessantesimo anniversario dalla morte di Severini (188 - 1966). Una mostra volutamente di ricerca, con un taglio critico a tesi pensato... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gino Severini: modernità come dialogo in mostra

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