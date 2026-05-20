Gino Severini | modernità come dialogo in mostra
Arezzo ospita una nuova esposizione dedicata a Gino Severini, intitolata “Modernità come dialogo”. L’evento si concentra sulla produzione artistica dell’artista, con opere provenienti da collezioni pubbliche e private di diversi paesi. La mostra si apre con una selezione di dipinti e disegni realizzati tra gli anni ’10 e ’30 del Novecento, offrendo uno sguardo sulla sua evoluzione stilistica. L’esposizione resterà aperta fino alla fine di agosto, offrendo ai visitatori l’opportunità di approfondire il suo contributo al movimento futurista e all’arte moderna.
Arezzo, 20 maggio 2026 – “Gino Severini. Modernità come dialogo” è la mostra internazionale con cui la Città di Cortona - negli ultimi anni impegnata a ridefinire e riannodare il legame tra uno dei principali protagonisti dell’arte del Novecento e la sua città natale, valorizzandone i luoghi di riferimento, l’eredità culturale e artistica, il legame affettivo e gli stimoli reciproci – celebra, dal 5 luglio all’1 novembre 2026 al Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona, a Palazzo Casali, il sessantesimo anniversario dalla morte di Severini (188 - 1966). Una mostra volutamente di ricerca, con un taglio critico a tesi pensato... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sullo stesso argomento
Storia e modernità. Un dialogo nell’arte. Tre grandi mostredi Anna Mangiarotti Abitare spazi sospesi tra antico e contemporaneo fu desiderio condiviso da Fortunato Depero e dai baroni Fausto e Giuseppe...
Roma, mostra 137: il dialogo tra luce e poesia nello Spazio5? Domande chiave Cosa nasconde il misterioso legame tra la costante fisica 137 e la poesia? Come possono ventuno foto e ventuno testi dialogare senza...
Lo sguardo del Futurismo prima della tempesta. Oggi vi porto alla scoperta di questo magnetico Autoritratto di Gino Severini, realizzato nel 1909. Siamo in un momento cruciale: Severini vive a Parigi, assorbe le vibrazioni della modernità e si prepara, l'an - Facebook facebook
Gino Severini: modernità come dialogo in mostraCortona, la città natale che conserva le sue spoglie, celebra la figura identitaria e l’eredità artistica di Gino Severini e dedica al grandioso pittore, a sessant’anni dalla scomparsa, una straordina ... lanazione.it
Gino Severini, sperimentatore fra tradizione e avanguardieArtista, teorico, grande sperimentatore, figura centrale per oltre 60 anni nel panorama artistico internazionale, ''uomo del dialogo'' tra individui e linguaggi, tra avanguardie e tradizione, tra ... ansa.it