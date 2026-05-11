? Domande chiave Cosa nasconde il misterioso legame tra la costante fisica 137 e la poesia?. Come possono ventuno foto e ventuno testi dialogare senza spiegarsi a vicenda?. Perché l'artista Anam ha scelto di rinunciare al proprio nome reale?. Come può abbandonare il tempo per abbracciare lo spazio cambiare la percezione?.? In Breve Mostra composta da 21 fotografie e 21 poesie originali presso Spazio5 a Roma.. Evento gratuito dal 22 al 30 maggio 2026 con apertura ore 16:00-20:00.. L'artista Anam utilizza il numero 137 come costante fisica e guida poetica.. Chiusura domenicale prevista per il percorso espositivo in Via Crescenzio 99D.. Dal 22 al 30 maggio 2026, lo Spazio5 situato in Via Crescenzio 99D a Roma ospiterà la mostra intitolata 137, un percorso espositivo che mette in dialogo ventuno fotografie con ventuno poesie originali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, mostra 137: il dialogo tra luce e poesia nello Spazio5

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