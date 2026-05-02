Massimo Giletti su Barbara d’Urso | critiche ed elogi a Berlusconi!

Massimo Giletti ha commentato la situazione che riguarda Barbara d’Urso e Mediaset, facendo riferimento sia al ruolo della conduttrice che alle decisioni di Pier Silvio Berlusconi. Le sue dichiarazioni sono state rivolte ai fatti recenti che coinvolgono le due figure nel settore televisivo. Giletti ha espresso le sue opinioni in modo diretto, senza aggiungere analisi o interpretazioni personali.

Massimo Giletti interviene sul caso che coinvolge Barbara d’Urso e Mediaset, esprimendo un giudizio diretto sia sulla conduttrice che su Pier Silvio Berlusconi. Tra stima professionale e opinioni personali, il giornalista offre una lettura equilibrata di una vicenda che continua a far discutere. Negli ultimi mesi il nome di Barbara d’Urso è tornato con forza sulle pagine di cronaca televisiva. Al centro della vicenda c’è la rottura con Mediaset e la decisione della conduttrice di intraprendere un’azione legale nei confronti dell’azienda. Tutto nasce da una scelta editoriale ben precisa: l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha deciso di rinnovare profondamente il palinsesto, affidando la conduzione di Pomeriggio 5 a Myrta Merlino.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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