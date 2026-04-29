Al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026, che si svolge dal 14 al 18 maggio presso il Lingotto Fiere, due case editrici saranno presenti con le loro pubblicazioni. Paper First, nota per essere collegata al quotidiano nazionale, e MillenniuM, rivista mensile di inchiesta, prenderanno parte all’evento e parteciperanno ai incontri previsti nel corso della manifestazione. La partecipazione si svolge durante la 38ª edizione della fiera, con un primo appuntamento giovedì alle 11.

Paper First, la casa editrice de Il Fatto Quotidiano e MillenniuM, il mensile d’inchiesta al SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO – XXXVIII edizione 14 – 18 maggio 2026 Lingotto Fiere – TORINO PARTECIPA AI NOSTRI INCONTRI Giovedì 14 maggio, ore 11.30 Sala Magenta AI e potere. Chi controlla l’intelligenza artificiale? Scuola del Fatto e Paper First Miriam Mirolla dialoga con Federico Faggin Dai large language model agli impatti su lavoro, politica e società, AI e potere raccoglie le lezioni di 16 studiosi internazionali per indagare il rapporto tra intelligenza artificiale e strutture di controllo. Un libro che unisce aspetti tecnici, etici ed economici per capire come l’AI stia ridefinendo potere, sorveglianza e disuguaglianze nel mondo contemporaneo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paper First e MillenniuM al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026

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