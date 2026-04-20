Terremoto in Giappone | scossa di magnitudo 7.4 Tsunami con onde di 80 centimetri sul porto di Kuji

Un terremoto di magnitudo 7.4 si è verificato nel pomeriggio di oggi nella regione del Tohoku, nel nord-est del Giappone, alle 16:53 ora locale. La scossa è stata seguita da un lieve tsunami di circa 80 centimetri che ha raggiunto il porto di Kuji. Al momento, non ci sono notizie di danni gravi o vittime, ma le autorità stanno monitorando la situazione e hanno attivato le procedure di emergenza.

Tokyo, 20 aprile 2026 – Un forte terremoto è stato registrato sul versante nord orientale del Giappone, nella regione del Tohoku, alle 16:53 ora locale (le 9:53 in Italia). La scossa di magnitudo 7.4 ha avuto epicentro in mare a largo della prefettura della Costa di Sanriku, a 10 chilometri di profondità, secondo quanto rende noto la Japan meteorological agency (Jma). È stato lanciato l’allarme tsunami lungo la costa del Pacifico, dall'isola più settentrionale di Hokkaido fino alla parte settentrionale dell'isola di Honshu. E onde alte L'intensità massima delle scosse è stata di oltre 5 punti su una scala di sette punti adottata in Giappone.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Terremoto in Giappone: scossa di magnitudo 7.4. Tsunami con onde di 80 centimetri sul porto di Kuji Terremoto in Giappone: i video di tarda notte Notizie correlate Terremoto in Giappone a Tohoku con scossa di magnitudo 7,5: avvistato uno tsunami, treni sospesiUn forte terremoto ha colpito il Giappone nella regione del Tohoku: treni sospesi, la scossa di magnitudo 7,5 ha generato uno tsunami. Leggi anche: Terremoto di magnitudo 7.5 in Giappone, emessa allerta tsunami: attese onde alte otre 3 metri Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Terremoto Giappone, scossa di magnitudo stimata 5.0 a ?machi, tutti i dettagli; Terremoto, lieve scossa vicino a Siena; Terremoto Indonesia, scossa di magnitudo stimata 5.2 a Argamakmur, tutti i dettagli; Terremoto Stati Uniti d'America, scossa di magnitudo stimata 5.0 a Fallon, tutti i dettagli. Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 7.4: crolli e difficoltà di circolazione, scatta l'allarme tsunamiUn terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato sul versante nord orientale del Giappone, nella regione del Tohoku, alle 16:53 ora locale (le 9:53 in Italia). La scossa ha ... leggo.it Terremoto di magnitudo 7.4 in Giappone, scatta l'allarme tsunamiUn terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato sul versante nord orientale del Giappone, nella regione del Tohoku, alle 16:53 ora locale (le 9:53 in Italia). La scossa ha avuto ... ilmattino.it Terremoto di magnitudo 7.5 in Giappone, allerta tsunami: https://fanpa.ge/gdZeY - facebook.com facebook [STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Magnitudo tra 2.8 e 3.3 ore 14:53 IT del 18-04-2026, prov/zona Macerata #INGV_45612622 x.com