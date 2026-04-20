Terremoto in Giappone a Tohoku con scossa di magnitudo 7,5 | avvistato uno tsunami treni sospesi

Un terremoto di magnitudo 7,5 ha interessato la regione del Tohoku nel nord-est del Giappone. La terra ha tremato per diversi secondi, e sono stati segnalati avvistamenti di uno tsunami nelle zone costiere. In risposta all’evento sismico, molte linee ferroviarie sono state sospese temporaneamente. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali su eventuali danni o feriti. Le autorità stanno monitorando la situazione e invitano alla prudenza nelle aree interessate.

Un forte terremoto ha colpito il Giappone nella regione del Tohoku: treni sospesi, la scossa di magnitudo 7,5 ha generato uno tsunami.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Terremoto in Giappone a Tohoku con scossa di magnitudo 7,5: avvistato uno tsunami, treni sospesi Terremoto in Giappone: i video di tarda notte Notizie correlate Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7,4 nel nord: allerta tsunami(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7,4 della scala Richter si è verificato nel nord del Giappone, al largo delle coste della prefettura di Iwate. Terremoto, scossa fortissima: magnitudo 7.6 ma niente allarme tsunamiUna forte scossa di terremoto ha scosso la popolazione nelle prime ore del mattino. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Terremoto Giappone, scossa di magnitudo stimata 5.0 a ?machi, tutti i dettagli; Giappone: acrobazie nei cieli a Kumamoto per commemorare il terremoto di 10 anni fa; Giappone: le spettacolari acrobazie nei cieli per commemorare il terremoto di Kumamoto; Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7,4 nel nord: allerta tsunami. Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7,4 nel nord: allerta tsunamiUn terremoto di magnitudo 7,4 della scala Richter si è verificato nel nord del Giappone, al largo delle coste della prefettura di Iwat ... adnkronos.com Terremoto di magnitudo 7.5 in Giappone, emessa allerta tsunami: attese onde alte otre 3 metriIl terremoto di oggi in Giappone alle 9.53 ora italiana. Allerta rossa tsunami per onde altre oltre tre metri è scattata in Hokkaido e nella prefettura ... fanpage.it Terremoto di magnitudo 7.5 in Giappone, allerta tsunami: https://fanpa.ge/gdZeY - facebook.com facebook [STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Magnitudo tra 2.8 e 3.3 ore 14:53 IT del 18-04-2026, prov/zona Macerata #INGV_45612622 x.com