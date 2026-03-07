World Baseball Classic 2026 | Giappone a fatica sulla Corea del Sud Cina Taipei travolgente

Nel terzo giorno di partite del girone C del World Baseball Classic 2026, si sono svolti incontri a Tokyo. Il Giappone ha avuto difficoltà nel superare la Corea del Sud, mentre la Cina Taipei ha ottenuto una vittoria schiacciante. I match hanno coinvolto le nazionali di queste tre squadre, con risultati che hanno segnato il proseguimento della competizione.

In archivio anche il terzo giorno di partite nel girone C, quello di Tokyo, al World Baseball Classic 2026. Al giro di boa appare evidente come il match che deciderà molte cose sarà Giappone-Australia, con Corea del Sud-Australia ad avere importanza in seconda battuta. Ciò che conta, però, è che ai nipponici l'obiettivo quarti di finale appare molto più vicino ora con tre vittorie su tre. Nel primo match dominio totale da parte di Cina Taipei (che poi è il nome sportivo di Taiwan) sulla Cechia: un durissimo 14-0 che provoca la manifesta alla settima ripresa. Di fatto si decide tutto nei primi due inning, ed in particolare nel secondo è Stuart Fairchild a realizzare il Grande Slam che manda i suoi compagni sul 6-0.