India e Corea del Sud stanno rafforzando i loro rapporti in settori come commercio, tecnologia e difesa. Le due nazioni stanno collaborando per sviluppare progetti condivisi nel campo degli armamenti e delle innovazioni tecnologiche. Questa alleanza si sta consolidando attraverso accordi e iniziative con l’obiettivo di migliorare le capacità industriali e di difesa di entrambi i paesi. La collaborazione si sta intensificando in un momento di crescente attenzione strategica nella regione asiatica.

Commercio, tecnologia e armamenti: la nuova saldatura tra New Delhi e Seul prende forma. C’è un dato che aiuta a capire la portata politica del viaggio del presidente sudcoreano Lee Jae-myung a New Delhi: non si tratta di una semplice visita diplomatica, ma della dichiarazione di un salto di qualità nei rapporti tra due potenze asiatiche che vogliono pesare di più negli equilibri economici e strategici del continente. L’obiettivo annunciato è ambizioso: raddoppiare gli scambi commerciali entro il 2030, portandoli a 50 miliardi di dollari. Ma il punto vero non è solo il volume degli affari. Il punto è la natura dei settori coinvolti, che racconta una convergenza molto più profonda.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - India e Corea del Sud, l’asse asiatico che punta a ridisegnare industria e difesa

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