Giappone | arrestati due americani che hanno invaso il recinto di Punch
Due cittadini statunitensi sono stati arrestati in Giappore dopo aver attraversato illegalmente la recinzione di una struttura dedicata a un personaggio di fantasia. Uno dei due si era travestito da emoji, riuscendo a superare la barriera senza essere fermato. L’altro uomo che accompagnava l’intruso è stato arrestato insieme a lui, anche se non sono stati forniti dettagli su come siano stati scoperti o sulle motivazioni dell’ingresso non autorizzato. La polizia ha confermato l’arresto di entrambi i soggetti coinvolti.
? Domande chiave Come ha fatto un uomo travestito da emoji a superare la recinzione? Perché il compagno di viaggio è stato arrestato insieme all'intruso? Cosa è successo esattamente agli animali durante l'irruzione nello zoo? Quali nuove misure di sicurezza adotterà lo zoo di Ichikawa??? In Breve Due americani di 24 e 27 anni accusati di ostruzione attività commerciale a Ichikawa. Un uomo travestito da emoji ha scavalcato la recinzione dello zoo di Chiba. Lo zoo di Ichikawa installerà . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Japan arrests Americans over stunt at baby monkey Punch's zoo
Sullo stesso argomento
Salta nel recinto del macaco Punch per girare un video in costume: arrestati due cittadini americani in GiapponeDue cittadini americani sono stati arrestati in Giappone dopo che uno dei due, travestito con un costume da emoji, è entrato nel recinto del macaco...
Leggi anche: "L'hai combinata grossa?", cosa c'è dietro i misteriosi volantini che hanno invaso Milano (con Luca Argentero)
Giappone, entra nel recinto del macaco Punch per fare un video: arrestati due americani Allo Ichikawa City Zoo, nella prefettura di Chiba, due cittadini americani sono stati arrestati dopo un’intrusione nell’area dei macachi. Secondo la polizia, uno dei du facebook
VIDEO| Entrano nel recinto di Punch, il macaco star del web: arrestati due cittadini americaniDue cittadini statunitensi sono stati arrestati dalla polizia giapponese dopo essersi introdotti nel recinto di Punch ... dire.it
2 americani arrestati dopo la violazione del recinto dello zoo del monkey virale Punch reddit
Giappone, scavalcano reti zoo per filmare macaco-icona dei social, arrestati due americaniL’episodio a Ichikawa, il cui giardino zoologico ospita Punch, cucciolo diventato celebre quando, alcuni mesi fa, venne divulgata una foto che lo vede ... repubblica.it