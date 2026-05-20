Giappone | arrestati due americani che hanno invaso il recinto di Punch

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due cittadini statunitensi sono stati arrestati in Giappore dopo aver attraversato illegalmente la recinzione di una struttura dedicata a un personaggio di fantasia. Uno dei due si era travestito da emoji, riuscendo a superare la barriera senza essere fermato. L’altro uomo che accompagnava l’intruso è stato arrestato insieme a lui, anche se non sono stati forniti dettagli su come siano stati scoperti o sulle motivazioni dell’ingresso non autorizzato. La polizia ha confermato l’arresto di entrambi i soggetti coinvolti.

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? Domande chiave Come ha fatto un uomo travestito da emoji a superare la recinzione? Perché il compagno di viaggio è stato arrestato insieme all'intruso? Cosa è successo esattamente agli animali durante l'irruzione nello zoo? Quali nuove misure di sicurezza adotterà lo zoo di Ichikawa??? In Breve Due americani di 24 e 27 anni accusati di ostruzione attività commerciale a Ichikawa. Un uomo travestito da emoji ha scavalcato la recinzione dello zoo di Chiba. Lo zoo di Ichikawa installerà . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Video Japan arrests Americans over stunt at baby monkey Punch's zoo

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