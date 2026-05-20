Giappone | arrestati due americani che hanno invaso il recinto di Punch

Due cittadini statunitensi sono stati arrestati in Giappore dopo aver attraversato illegalmente la recinzione di una struttura dedicata a un personaggio di fantasia. Uno dei due si era travestito da emoji, riuscendo a superare la barriera senza essere fermato. L’altro uomo che accompagnava l’intruso è stato arrestato insieme a lui, anche se non sono stati forniti dettagli su come siano stati scoperti o sulle motivazioni dell’ingresso non autorizzato. La polizia ha confermato l’arresto di entrambi i soggetti coinvolti.

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