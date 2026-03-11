L' hai combinata grossa? cosa c' è dietro i misteriosi volantini che hanno invaso Milano con Luca Argentero
A Milano sono comparsi volantini con domande dirette come “L’hai combinata grossa?” e “Ti accusano di fare smartworking dalle piste da sci?”. Altri messaggi chiedono se si è stati vittima di ghosting dopo un primo appuntamento. I volantini sono stati diffusi in diverse zone della città e hanno attirato l’attenzione di passanti e social media. Non sono stati ancora chiariti gli autori di questa iniziativa.
“Ti accusano di fare smartworking dalle piste da sci?”. E ancora: “Ti accusano di ghosting dopo il primo appuntamento?”. Sono i finti “reati” ironici e quotidiani che sono apparsi su alcuni volantini insoliti, comprasi nelle strade, in metropolitana e su manifesti alle pensiline dei mezzi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
