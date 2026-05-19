Salta nel recinto del macaco Punch per girare un video in costume | arrestati due cittadini americani in Giappone
Due cittadini americani sono stati arrestati in Giappone dopo un episodio che ha coinvolto un macaco chiamato Punch, diventato famoso sui social media. Uno dei due si è introdotto nel recinto dell’animale indossando un costume da emoji, mentre l’altro era presente nel momento dell’accaduto. L’episodio si è concluso con l’arresto dei due, senza ulteriori dettagli sulla vicenda o sulle eventuali conseguenze. La polizia locale ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.
Due cittadini americani sono stati arrestati in Giappone dopo che uno dei due, travestito con un costume da emoji, è entrato nel recinto del macaco Punch, il cucciolo diventato virale nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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