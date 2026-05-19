Salta nel recinto del macaco Punch per girare un video in costume | arrestati due cittadini americani in Giappone

Due cittadini americani sono stati arrestati in Giappone dopo un episodio che ha coinvolto un macaco chiamato Punch, diventato famoso sui social media. Uno dei due si è introdotto nel recinto dell’animale indossando un costume da emoji, mentre l’altro era presente nel momento dell’accaduto. L’episodio si è concluso con l’arresto dei due, senza ulteriori dettagli sulla vicenda o sulle eventuali conseguenze. La polizia locale ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

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