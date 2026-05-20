Giallo di Pietracatella | al vaglio i telefoni per capire se madre e figlia cercarono notizie sulla ricina
Sono in corso approfondimenti tecnici sui telefoni delle due vittime nel caso di Pietracatella, dove madre e figlia sono state trovate morte in circostanze sospette. Le indagini si concentrano sulla verifica di eventuali conversazioni o ricerche legate alla ricina, sostanza che si ipotizza possa aver causato le due morti. La procura ha disposto l’analisi dei dispositivi mobili per cercare elementi utili a chiarire le responsabilità e i motivi dietro il decesso.
Nuovi accertamenti tecnici per il duplice omicidio di Pietracatella, dove Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita sono morte, presmibilmente avvelenate da ricina. La Procura di Larino ha disposto nuove analisi irripetibili su sette dispositivi elettronici sequestrati lo scorso 4 maggio. 🔗 Leggi su Today.it
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Giallo di Pietracatella, venerdì l'estrazione dei dati dai dispositivi. Gli inquirenti vogliono capire chi e quando abbia fatto ricerche sul veleno #IoSeguoTgr @TgrRai x.com
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