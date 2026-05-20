Giallo di Pietracatella | al vaglio i telefoni per capire se madre e figlia cercarono notizie sulla ricina

Sono in corso approfondimenti tecnici sui telefoni delle due vittime nel caso di Pietracatella, dove madre e figlia sono state trovate morte in circostanze sospette. Le indagini si concentrano sulla verifica di eventuali conversazioni o ricerche legate alla ricina, sostanza che si ipotizza possa aver causato le due morti. La procura ha disposto l’analisi dei dispositivi mobili per cercare elementi utili a chiarire le responsabilità e i motivi dietro il decesso.

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Nuovi accertamenti tecnici per il duplice omicidio di Pietracatella, dove Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita sono morte, presmibilmente avvelenate da ricina. La Procura di Larino ha disposto nuove analisi irripetibili su sette dispositivi elettronici sequestrati lo scorso 4 maggio. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Madre e figlia avvelenate con la ricina: pc e telefoni al vaglio dei pmAGI - Morirono per un avvelenamento da ricina: si attendono novità nell'inchiesta sul caso di Antonella Di Ielsi, 50 anni e Sara Di Vita, 15 anni,... Giallo di Pietracatella, venerdì l'estrazione dei dati dai dispositivi. Gli inquirenti vogliono capire chi e quando abbia fatto ricerche sul veleno #IoSeguoTgr @TgrRai x.com Pietracatella, Sara e Antonella sospettavano di essere state avvelenate? La risposta nei telefoni e nei modemInizia la caccia digitale nei telefoni: gli investigatori cercano anche i sospetti delle vittime. Venerdì in Questura a Campobasso partirà l’estrazione forense. Gli investigatori vogliono ricostruire ... primonumero.it Madre e figlia morte a Pietracatella, Procura chiede di verificare se abbiano fatto ricerche sulla ricinaVenerdì in questura lo Sco per gli esami irripetibili su pc, tablet e telefonini di tutta la famiglia, alla presenza dei legali ... adnkronos.com