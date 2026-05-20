Una tragedia che sembrava ormai nota nei suoi aspetti fondamentali si arricchisce di dettagli che rendono ancora più dolorosa la vicenda. La vittima è stata aggredita con violenza estrema, fino a perdere la vita, in circostanze che appaiono prive di senso. Le indagini hanno ricostruito gli atti di quella notte, evidenziando la brutalità dell’aggressione e la totale mancanza di motivazioni apparenti. Questi nuovi elementi rafforzano la sensazione di un episodio dettato solo da crudeltà gratuita.

Di quella tragedia si credeva di sapere già tutto, ma conoscere i dettagli fa ancora più male. Perchè mostrano da vicino l’orrore, inutilità e la ferita irreparabile arrecata, così senza motivo. È morto per i pugni e la caduta a terra, Giacomo Bongiorni, ucciso davanti al figlio di 11 anni e alla SUA compagna, lo scorso 11 aprile a Massa, durante uno scontro con cinque giovani tra cui un diciassettenne e due ragazzi di 19 e 23 poi arrestati per omicidio. Un diverbio da poco, di quelli che se non accade nulla te ne dimentichi dopo un’ora. Ma se trascendono possono segnare la vita. Ed è accaduto proprio questo, portando ad una morte insensata, rapida e senza motivo. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Giacomo, pestato fino alla morte

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