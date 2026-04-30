Morte dj Godzi la verità del padre | Torturato fino alla morte

Il padre di dj Godzi ha dichiarato che il figlio è stato torturato fino alla morte, escludendo la possibilità di un'overdose. Il medico legale di parte incaricato dalla famiglia ha confermato che la causa del decesso sono stati i traumi subiti. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui traumi o sulle circostanze che hanno portato alla morte del giovane disc jockey.

Nessuna overdose, Michele Noschese, in arte dj Godzi, sarebbe morto per i diversi traumi subiti. È quanto sostiene il medico legale di parte nominato dalla famiglia. Noschese, dj noto a livello internazionale, è deceduto il 19 luglio 2025 a Ibiza, dove aveva scelto di vivere. L'indagine della.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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