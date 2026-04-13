Giacomo Bongiorni pestato a morte davanti al figlio altri 3 minori indagati Il pm e i dubbi su chi ha colpito mentre era a terra | cosa mostrano i video

Nella notte tra sabato e domenica, un uomo di 47 anni è stato ucciso in piazza Palma a Massa, davanti al figlio di 11 anni e alla compagna. Sono attualmente cinque le persone coinvolte nell’episodio, tra cui tre minori che risultano indagati. Il pubblico ministero sta analizzando i video per chiarire chi abbia colpito l’uomo mentre era a terra. La vicenda sta attirando l’attenzione sulle modalità dell’aggressione.

Salgono a cinque le persone coinvolte nell’omicidio di Giacomo Bongiorni, 47 anni, picchiato a morte nella notte tra sabato e domenica in piazza Palma a Massa davanti al figlio di 11 anni e alla compagna. Oltre ai due maggiorenni già fermati con l’accusa di concorso in omicidio volontario, Eduard Alin Carutasu, 19 anni, originario di Buzau in Romania e residente a Massa, e Alexandru Ionut Miron, 23 anni, di Montignoso, la Procura per i minorenni di Genova ha iscritto nel registro degli indagati altri tre minorenni per la stessa ipotesi di reato, aggravata dai futili motivi. Uno di loro è stato fermato ed è attualmente ospitato nel Centro di Prima Accoglienza di Genova, in attesa dell’udienza di convalida.🔗 Leggi su Open.online

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