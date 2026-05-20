Giaccherini | Alla Juventus servono veri trascinatori bisogna affidarsi a Spalletti

Emanuele Giaccherini, ex calciatore della Juventus e attuale commentatore di DAZN, ha commentato la situazione della squadra. Secondo lui, alla Juventus servono giocatori capaci di motivare il gruppo e di trascinare le prestazioni collettive. Ha suggerito di affidarsi a un allenatore come Spalletti, ritenuto adatto a portare questa mentalità alla squadra. Le sue parole sono state pronunciate in un'analisi sulle recenti difficoltà del club e sulle possibili strategie future.

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Emanuele Giaccherini, ex calciatore della Juventus ed attuale talent di DAZN, ha rilasciato un’intervista a La Stampa, analizzando il Mondiale ormai alle porte e la debacle della Juventus nell’ultima giornata di campionato, con la sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina che rischia di relegare la formazione di Spalletti fuori dalla zona Champions League. Il Mondiale e l’esclusione della nazionale italiana. Tra le prime domande poste da Stefano Scacchi all’ex centrocampista, spiccano quelle relative alla nuova modalità del Mondiale a 48 squadre e la principale candidata ad arrivare in fondo alla competizione: “Con questa mole di squadre, la delusione di non vedere l’Italia al via è ancora maggiore. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Giaccherini: “Alla Juventus servono veri trascinatori, bisogna affidarsi a Spalletti” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giaccherini ed Hernanes molto duri con David Hanno ragione Sullo stesso argomento Juventus, Giaccherini “Con Spalletti la Juve non molla mai”Emanuele Giaccherini ha elogiato lo spirito della Juventus e la compattezza del gruppo negli studi di DAZN. Intervista a Giaccherini: «Juventus senza fame, le parole di Spalletti sono stonate»Calciomercato Inter: il tesoretto per l’estate sale a 90 milioni tra riscatti e addii eccellenti. L'OPINIONE - Giaccherini: Non so cosa farà Conte, ma come Ct sarebbe l'ideale, Spalletti? Parole stonate, non le condividoEmanuele Giaccherini, ex centrocampista del Napoli e della Juventus, oggi opinionista di DAZN, è stato intervistato dal quotidiano La Stampa. Ecco le sue parole: Spalletti? Parole stonate, non le con ... napolimagazine.com Parole Spalletti fanno discutere. Giaccherini: il tifoso della Juve non si accontenta dell'Europa LeagueEmanuele Giaccherini critica le parole di Luciano Spalletti dopo il ko con la Fiorentina e ribadisce che la Juventus non può accontentarsi dell’Europa League. tuttojuve.com