juventus giaccherini con spalletti la juve non molla mai

Emanuele Giaccherini ha parlato in diretta a DAZN, lodando lo spirito e la compattezza del gruppo della Juventus. Ha sottolineato come la squadra mantenga sempre un atteggiamento positivo e determinato, anche in momenti difficili. Le sue parole si sono concentrate sull’atteggiamento collettivo, senza fare riferimenti a motivazioni o cause specifiche.

Emanuele Giaccherini ha elogiato lo spirito della Juventus e la compattezza del gruppo negli studi di DAZN. Le sue parole riportate da Tuttosport. L’elogio di Giaccherini Emanuele Giaccherini sottilinea il grande spirito della Juventus di Spalletti, ricordando la rimonta nel finale contro la Roma e l’esultanza di Spalletti nella vittoria L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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