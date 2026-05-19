Intervista a Giaccherini | Juventus senza fame le parole di Spalletti sono stonate

Da calcionews24.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Emanuele Giaccherini, ex calciatore e attuale commentatore, ha commentato la situazione della Juventus dopo la recente sconfitta contro la Fiorentina. Nel corso di un’intervista, ha affermato che la squadra sembra aver perso la fame di vittoria e ha criticato le dichiarazioni di un allenatore che aveva definito il club in crescita. Giaccherini ha anche osservato come i risultati recenti abbiano influito sull’umore e sulla prestazione dei bianconeri in campionato.

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