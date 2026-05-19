Intervista a Giaccherini | Juventus senza fame le parole di Spalletti sono stonate
Emanuele Giaccherini, ex calciatore e attuale commentatore, ha commentato la situazione della Juventus dopo la recente sconfitta contro la Fiorentina. Nel corso di un’intervista, ha affermato che la squadra sembra aver perso la fame di vittoria e ha criticato le dichiarazioni di un allenatore che aveva definito il club in crescita. Giaccherini ha anche osservato come i risultati recenti abbiano influito sull’umore e sulla prestazione dei bianconeri in campionato.
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Emanuele Giaccherini ha commentato, negli studi di Dazn, le parole di Spalletti dopo la sconfitta con la Fiorentina, sottolineando che i tifosi non si accontentano dell'Europa League #Juventus #Giaccherini #SpazioJ x.com
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Giaccherini: Non mi sono piaciute le parole di Spalletti. Conte ct ideale per l'ItaliaL'ex centrocampista Emanuele Giaccherini, oggi commentatore televisivo del calcio per l'emittente DAZN, è stato intervistato dall'edizione di oggi de La Stampa. tuttomercatoweb.com
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