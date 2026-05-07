GF Vip 2026 Alessandra Mussolini finalista | Sono felicissima e l’aereo dei fan che scuote la casa

Nell’edizione 2026 del Grande Fratello Vip, si è conclusa la fase dei finalisti con l’annuncio di Alessandra Mussolini tra i concorrenti ancora in gara. La sua vittoria come finalista è stata accolta con entusiasmo, e lei stessa ha espresso la sua felicità. Nel frattempo, un aereo con un messaggio dei fan ha sorvolato la casa, attirando l’attenzione dei concorrenti e dei telespettatori. Questa situazione ha contribuito a riaccendere le tensioni tra i partecipanti.

L’edizione 2026 del Grande Fratello Vip entra nel vivo con un doppio verdetto che cambia gli equilibri e riaccende le tensioni. Il reality condotto da Ilary Blasi ha infatti scelto le prime due finaliste: un passaggio chiave che proietta la Casa verso le ultime, decisive settimane. A conquistare il biglietto per l’atto conclusivo sono state Antonella Elia e Alessandra Mussolini, due concorrenti che hanno dominato la scena tra confronti, provocazioni e momenti emotivi. La vittoria della Mussolini è arrivata dopo un televoto tiratissimo, destinato a far discutere ancora a lungo. Le prime finaliste e il televoto che ha diviso il pubblico. “È arrivato un comunicato”.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - GF Vip 2026, Alessandra Mussolini finalista: “Sono felicissima” e l’aereo dei fan che scuote la casa Notizie correlate GF Vip 2026 televoto: Alessandra Mussolini 2° finalistaAGGIORNAMENTO: come diceva il nostro sondaggio, alla fine è stata eletta seconda finalista Alessandra Mussolini con il 43. “Voi non sapete che succede”. Alessandra Mussolini finalista GF Vip, la reazione di Adriana VolpeLa puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 5 maggio ha incoronato Alessandra Mussolini come seconda finalista di questa edizione del... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Grande Fratello Vip, allarme Alessandra Mussolini: Me ne vado, poi esplode contro una concorrente; Grande Fratello 2026, Alessandra Mussolini è il secondo finalista; Quanto guadagna Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip: Cachet da oltre mezzo milione di euro; Grande Fratello Vip, svelato il cachet di Alessandra Mussolini: cifre da capogiro. Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip 2026: Marco Berry non mi piaceNuovo scontro nella casa del Grande Fratello Vip 2026 tra Alessandra Mussolini e Marco Berry. Tra i due non scorre buon sangue! superguidatv.it Alessandra Mussolini seconda finalista del Gf Vip: scontro infuocato con Antonella Elia e Marco BerryAlessandra Mussolini conquista il titolo di seconda finalista del Grande Fratello Vip tra polemiche, scontri con Antonella Elia e Marco Berry e tensioni nella Casa ... rumors.it Chi è la migliore tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia Alessandra Antonella - facebook.com facebook Alessandra Mussolini avrebbe ottenuto un compenso totale di circa 550.000€ per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip (puntate aggiuntive incluse) Fonte: Davide Maggio x.com