GF Vip Alessandra Mussolini senza freni contro Volpe | Mi sono grattata il diamante devi decidere tu dove mi prude? - VIDEO

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 si è scatenato un nuovo scontro tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. La discussione è iniziata con un richiamo di Volpe, che ha chiamato Mussolini per cognome, scatenando una reazione inattesa. Alessandra Mussolini ha risposto con una battuta sulla propria capacità di grattarsi il diamante, chiedendo dove le prude. Il confronto è diventato rapidamente virale sui social network.

Adriana Volpe chiama Alessandra Mussolini per cognome e nasce un nuovo scontro che diventa in pochi minuti virale Alessandra Mussolini di nuovo protagonista di uno scontro a tratti comico nella casa del Grande Fratello Vip 2026. Durante un confronto acceso, Adriana Volpe si è rivolta alla coi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - GF Vip, Alessandra Mussolini senza freni contro Volpe: "Mi sono grattata il diamante, devi decidere tu dove mi prude?" - VIDEO GF Vip 2026, Alessandra Mussolini senza freni: "Ho fatto un bel tatuaggione sulla patata, volevo morire" - VIDEOLa confessione di Alessandra Mussolini sul tatuaggio fatto sulle parti intime ha catalizzato l'attenzione dei concorrenti nella Casa e scatenato i... Adriana Volpe al veleno con Alessandra Mussolini al GF Vip: “Mi hai umiliata, sei una vipera”Alessandra Mussolini fa infuriare Adriana Volpe al Grande Fratello Vip, il duro sfogo della gieffina È andata in onda ieri sera la quinta puntata del... Temi più discussi: Grande Fratello VIP: Le dure parole di Alessandra per Antonella Video; GF Vip, Antonella Elia esplode contro Alessandra Mussolini: Le salto agli occhi; GF Vip, Alessandra Mussolini contro Antonella Elia. Lo scontro in puntata e il quasi schiaffo a Paola Caruso; Grande Fratello Vip, Antonella Elia fuori controllo: Ti salto agli occhi. Lo sfogo (choc) e l'intervento di Todaro. GF Vip, lo sfogo choc di Antonella Elia contro Alessandra Mussolini: le sue paroleNelle ultime ore, Antonella Elia è stata protagonista di un durissimo sfogo contro Alessandra Mussolini, arrivando a scagliarsi con parole pesanti contro l'ex europarlamentare. news.fidelityhouse.eu Antonella Elia esplode contro Alessandra Mussolini al GF Vip: Le strappo tutti i capelliAntonella Elia perde il controllo al GF Vip contro Alessandra Mussolini: urla, minacce e tensione alle stelle nella Casa. rumors.it Urla e lacrime nella casa: "Perché devo subire questo". Tensione alle stelle dopo il gesto di Alessandra Mussolini - facebook.com facebook Quello di Alessandra Mussolini inizia a diventare quello che comunemente viene chiamato Bullismo fuori dal #gfvip Ad una certa bisognerebbe anche ricordargli che è ridicola e che no, non fa ridere. x.com