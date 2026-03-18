Ieri sera su Canale è andata in onda la prima puntata del GF VIP 2026 condotta da Ilary Blasi. La trasmissione ha registrato numeri record di ascolto, superando le performance di Ventura e Signorini nelle precedenti edizioni. La puntata ha visto l’ingresso dei concorrenti e alcune novità rispetto alle stagioni passate. La conduzione di Blasi ha attirato l’attenzione del pubblico fin dal primo momento.

Ieri sera, su Canale, è andata in onda la prima puntata del GF VIP 2026, con la conduzione di Ilary Blasi. Al suo fianco, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Ma quanto avrà fatto il Grande Fratello Vip in termini di ascolti tv? Ecco tutti i dati della prima puntata del reality show di Canale 5. GF VIP ascolti tv prima puntata: ecco quanto ha fatto il reality ieri sera Ecco i dati d'ascolto del Grande Fratello Vip 2026: i dati saranno disponibili dopo le 10.00. GF VIP prima puntata: ecco cos'è successo ieri sera La prima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 17 marzo su Canale 5, si è aperta con il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi, che ha salutato con affetto lo staff e accolto in studio le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - GF VIP ascolti tv prima puntata 17 marzo 2026: numeri record, Ilary Blasi fa il miracolo e asfalta Ventura e Signorini

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Quando c'è Ilary Blasi a guidare il #gfvip riesce a farmi dimenticare i difetti di un reality che non sopporto. Almeno si ride, si fa caciara, (si litiga grazie a Lucarelli). Lo dicevo anche quando le davano contro per questo stile, Ilary è unica x.com